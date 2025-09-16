Su fundación respondió a una necesidad de la comunidad de Durañona, integrada por productores ganaderos y agricultores. Fue así como un vecino del lugar, el señor Pablo Arouxet, donó las tierras para su emplazamiento. Como primera instalación, se levantó una sencilla casilla de chapa y madera.

Desde la institución convocan para el jueves 9 en la sede de la Escuela, donde se concretará, a partir de las 14:30, el acto protocolar.