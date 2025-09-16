Aniversario
La Escuela Primaria N° 39 “Granaderos de San Martín” cumple 75 años
El 9 de octubre de 1950 abrió sus puertas con 17 alumnos matriculados, bajo la dirección de su primera docente, la señora María Amalia Amanzi de Pedraza. Invitan al acto protocolar.
Su fundación respondió a una necesidad de la comunidad de Durañona, integrada por productores ganaderos y agricultores. Fue así como un vecino del lugar, el señor Pablo Arouxet, donó las tierras para su emplazamiento. Como primera instalación, se levantó una sencilla casilla de chapa y madera.
Desde la institución convocan para el jueves 9 en la sede de la Escuela, donde se concretará, a partir de las 14:30, el acto protocolar.