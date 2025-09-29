La Secundaria N° 14 adoptará el nombre “Madres de Malvinas”

El directivo contó que “el nombre de la escuela va a ser ‘Madres de Malvinas’ y todo surge a partir de proyectos, como sabrás, las diferentes escuelas secundarias están trabajando en muchos proyectos continuamente. Estamos trabajando con proyectos colectivos de todas las escuelas, proyectos individuales de cada una de las escuelas, y uno de nuestros proyectos justamente tenía que ver con identidad. No teníamos nombre, la identidad de la escuela, la escuela viene trabajando por la identidad desde hace muchos años”.

Respecto de la historia de la escuela, explicó que “desde que se creó en el 2011 la escuela trabajó en dos edificios separados, entonces era muy difícil para los chicos tomar esa postura de a qué escuela pertenezco, después en el 2022 se construyeron seis aulas, entonces ya estuvimos todos juntos. A partir de ahí empezamos a trabajar, a decir, bueno, tenemos que tener un logo, tenemos que tener un nombre, y bueno, a partir de este proyecto, de las jornadas de convivencia que vienen ya por calendario escolar. Entonces hemos ido trabajando distintas propuestas, de la idea de los chicos salen muchos nombres, y a partir de distintos nombres es que surge esto de Madres de Malvinas”.