Facultad de Agronomía UNICEN
Llamado Concursos Ingreso Carrera Docente
Inscripciones: del 29/09/2025 al 24/10/2025 a las 14:00 hs.
Ver detalle de los cargos, en cuadro adjunto:
Consultar sobre modalidad de inscripción y documentación a presentar a concursos@azul.faa.unicen.edu.ar o dirigirse a la Oficina de Alumnos de la Facultad de Agronomía UNICEN en el horario de 08:00 a 14:00 horas (Avda. República de Italia 780, Azul. Tel: 02281-433291/3).
Info completa: www.faa.unicen.edu.ar
--
Área de Comunicación
Facultad de Agronomía UNICEN
comunicacion@azul.faa.unicen.edu.ar