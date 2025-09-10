De la actividad participaron los equipos educativos del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” y toda la comunidad educativa de la localidad de Espigas.

Por la mañana se trabajó con estudiantes de la Escuela Primaria N.º 30 y el Jardín N.º 909, mientras que por la tarde estuvo presente la Escuela Secundaria N.º 15 y el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N.º 8.

El objetivo fundamental de este tipo de jornadas es acercar las diferentes propuestas de actividades que impulsa el Polo Educativo y Recreativo a las localidades.

A través de la web del Municipio se pueden conocer más sobre las actividades que brinda el Polo Educativo y Recreativo, descargando la “Propuesta de Actividades”. Tambi��n, aquellos establecimientos educativos que se encuentren interesados deberán enviar un correo electrónico a polo.educativo@olavarria.edu.ar. Para realizar consultas específicas pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono: 2284-725524.