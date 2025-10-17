José Mogávero, director del establecimiento, explicó que es un trabajo colectivo.

“Somos directores que tenemos la orientación en gestión y varios profesores, aproximadamente 30, de todas las escuelas públicas y privadas de Olavarría, que hace bastante tiempo nos venimos reuniendo presencialmente y por WhatsApp, para poder concretar lo que se va a hacer el martes acá en Sierra Chica”, puntualizó.

“El año pasado tuvimos aproximadamente 80 estudiantes participando y este año, hasta hoy, tenemos una inscripción de 150 estudiantes”.

El docente Ariel Pola se refirió a cuál es la tarea y el objetivo que les ponen a los estudiantes.

“Ellos van a tener que resolver una problemática: cómo sacar adelante una pequeña empresa de la localidad. Algo muy sencillo que venimos trabajando en los salones de clase con los colegas del área”, explicó.