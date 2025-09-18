Novena edición de las Olimpiadas de Gestión

José Mogavero, director de la escuela organizadora del evento, contó al móvil de LU32 que "es el colectivo de docentes de escuelas secundarias con orientación en gestión que tiene el partido de Olavarría, son todos los docentes de gestión pensando una olimpiada para poder generar un espacio de encuentro entre los distintos estudiantes que tienen todas las instituciones educativas tanto públicas como privadas del partido de Olavarría y que se van a juntar en la localidad de Sierra Chica, somos anfitriones, en el mes de octubre.

Respecto del funcionamiento de las jornadas contó que “vamos a plantear como hicimos siempre una determinada resolución de problemáticas donde nosotros lo que queremos es que los chicos puedan resolver distintas situaciones que se le presentan en términos de gestión”.