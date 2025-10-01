EMERGENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
NTICX de la E.E.S. Nº 16
Secretaría de Asuntos Docentes de Olavarría llama a inscripción para la confección de un listado de emergencia de la materia: NTICX
Cronograma:
Difusión: hasta 3/10/25
Inscripción: 6/10 al 8/10/25 en SAD de 8:00 a 15:30 hs.
Los aspirantes deberán presentar currículum con fotocopias y originales de todas las probanzas que presenten.
Datos de la materia:
E.E.S. N°16
Materia: NTICX
Curso División: 4° 2°
Cantidad de módulos: 2
Sit. Rev: Provisional
Días y Horarios: Lunes 12:05 a 13:05 Hs. Viernes 12:05 a 13:05 Hs.
-----------
Secretaría de Asuntos Docentes Olavarría
General Paz N° 2601 Planta Baja - Olavarría
sad077@abc.gob.ar
Teléfono (2284) 420593