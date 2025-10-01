Cronograma: 
Difusión: hasta 3/10/25
Inscripción: 6/10 al 8/10/25 en SAD de 8:00 a 15:30 hs.

Los aspirantes deberán presentar currículum con fotocopias y originales de todas las probanzas que presenten.

Datos de la materia:

E.E.S. N°16 

Materia: NTICX 

Curso División: 4° 2°

Cantidad de módulos: 2

Sit. Rev: Provisional

Días y Horarios: Lunes 12:05 a 13:05 Hs. Viernes 12:05 a 13:05 Hs.

-----------
Secretaría de Asuntos Docentes Olavarría
General Paz N° 2601 Planta Baja - Olavarría
sad077@abc.gob.ar
Teléfono (2284) 420593