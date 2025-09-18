Olavarría sede del SAMECO regional

Franco Chiodi, jefe de departamento de Ingenieria Industrial de la Faculta de Ingeniería de Olavarría, contó al móvil de LU32 que “este evento, es un espacio para compartir experiencias de mejora, este SAMECO nace como una asociación civil en Buenos Aires, que ya tiene treinta años de de trayectoria, y además su clásico encuentro nacional, lo que ha hecho es federalizar un encuentro nacional sobre la cuestión de la de la mejora continua, y ahora hay encuentros regionales en todo el país. Nosotros compartimos este regional con Mar del Plata y con Tandil, así que por eso este nombre de de Mar y Sierras, y estamos alternando sede un año en Mar del Plata y un año en La Barriga, y este año nos toca a nosotros ser sede del onceavo SAMECO Mar y Sierras”.

Respecto a esta edición en particular, el referente explicó que “en este caso tenemos algunas presentaciones, una es del director académico de la asociación civil del SAMECO, que es la charla inaugural, que va a hablar sobre lo que se ha ha desarrollado en sus investigaciones sobre los nueve factores clave que hacen al éxito de los programas de mejora en la en las empresas. Y después tenemos algunos casos de implementaciones o prácticas de mejora en en organizaciones locales”.