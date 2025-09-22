Proyecto comunitario escolar promueve la contención social

El directivo comenzó explicando que todo nace al interior de “un grupo que hemos creado nosotros, de directores donde la mayoría de los directores, inclusive los que ya están jubilados, y pensamos siempre en la convivencia que debe existir en las escuelas, en la fraternidad y más que nada que la escuela sea un lugar donde se pueda compartir y un lugar de contención”.

Cisneros opinó que “la sociedad está complicada,se ha golpeado más que nada a los barrios, hay mucho desempleo, nosotros lo vivimos en la escuela donde hay cada vez más chicos que acceden al comedor, nosotros tenemos comedor, hay cada vez más chicos que acceden a la caja que mandan desde provincia. Entonces, para dar una mano a todo eso empezamos a juntarnos y a crear proyectos. Ya tuvimos un festejo de la niñez en conjunto con secundaria 17, con EP 22”.

Respecto del evento que será el viernes 26 a partir de las 9hs en el Polideportivo Diego Armando Maradona, el referente explicó: “vamos a hacer actividades deportivas, recreativas, porque al centro de día van chicos de edades muy chiquitas, hasta chicos de escuela secundaria, con los profes de educación física de cada una de las escuelas y con los profes que van al centro de día. Vamos a compartir un almuerzo, va a haber actividades recreativas, actividades de cultura, de estética, actividades de deporte. Siempre recreativo y con fraternidad, que el chico que va al centro de día comparta con el chico más grande, que lo puede hacer y que realmente se puede sentir bien y bien contenido”.