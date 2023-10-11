Tres proyectos de Olavarría elegidos para 'Decisión Niñez'

“Decisión Niñez” se implementa desde el año 2021 y es una herramienta de ampliación del ejercicio democrático y la práctica ciudadana de las niñeces y adolescencias. De acuerdo a lo informado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Organismo de la Niñez y Adolescencia, dispone un monto de dinero para que chicas y chicos se organicen y propongan cómo usarlo en pos de mejorar la vida en sus barrios. El propósito es garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en la Provincia.

La iniciativa es de intervención directa y está dirigida a personas de 8 a 17 años que voluntariamente deciden inscribirse en el programa. Se propone visibilizar la importancia de construir ciudades y gestiones desde las miradas de ellas y ellos.

Compartimos el listado de proyectos seleccionados:

En la franja etaria de 8 a 12 años las niñas y los niños eligieron los proyectos:

Cine Barrial (OLAVARRÍA)

Huerta Institucional (LAS FLORES)

Un alambrado que nos proteja (BOLÍVAR)

El patio de los Sueños (OLAVARRÍA)

Construyendo Juntos (BOLÍVAR)

En el caso de la franja etaria de 13 a 17 las chicas y los chicos eligieron financiar los siguientes proyectos:

Uno para todos y todos para uno (BOLíVAR)

EcoPatio (BOLÍVAR)

Proyecto 23 (LAS FLORES)

Todos somos orquesta (BOLíVAR)

Mejores Espacios para las infancias (OLAVARRÍA)

El proyecto "Mejores espacios para las infancias" fue presentado por los estudiantes de la Escuela Secundaria Nª2 de Sierras Bayas. “Nosotros proponemos la intervención en las Plazas de los barrios Villa Arrieta y Catriel para que constituyan una oportunidad para los niños y niñas de ese sector”, comentan.

Proponen modernizar los juegos, solicitar rampas de acceso para favorecer la accesibilidad, mejorar la iluminación, forestar con especies arbóreas aromáticas, incorporar juegos saludables y construir bancos.

La Escuela de Educación Artística Nº3 participó con dos proyectos que tienen como finalidad mejorar las condiciones del patio que compartimos con la EP 76 promoviendo el derecho a jugar y disfrutar de un ambiente sano. Fue seleccionado el proyecto “El patio de los Sueños”.

Patios Abiertos EP 52 Olavarría presentó el proyecto "Cine Barrial" con el fin de sumar en la sala de teatro que crearon en la escuela la proyección de películas y de las producciones realizadas por las niñeces del espacio los días sábados de forma gratuita abierta a la comunidad. A esta actividad las y los niños podrán invitar amigos, vecinos y a sus familias para compartir momentos juntos generando un nuevo espacio de igualdad de oportunidades.

“Decisión Niñez" pretende ser una herramienta de ampliación del ejercicio democrático y la práctica ciudadana de las niñeces y adolescencias de la provincia de Buenos Aires. La propuesta se enmarca en los plexos normativos que inaugura en Argentina la adhesión a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, son ejes rectores los principios que emanan de la Ley Nacional N°26.061 de la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y su par provincial, la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”, reza la presentación oficial del programa, dependiente de la oficina que conduce Gabriel Lerner.

Fue una hermosa jornada donde se profundizó la participación, la amabilidad, el respeto, la vinculación entre pares y el ejercicio democrático integral.