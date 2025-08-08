El funcionario recordó que el año pasado un proyecto similar llegó a ser ley, pero fue vetado por el presidente MIlei.

En relación con la facultad del veto, Alpa mencionó que debe ser algo excepcional, según plantea la constitución: “no puede vetar todas las leyes que no les gusta”.

De todas maneras, mencionó que si sucede otras vez, seguirán planteando y discutiendo.

La financiación viene dada por la coparticipación de los impuestos nacionales, pero se fija un porcentaje de lo que la Nación recauda, sostuvo.

La recaudación de impuestos ha aumentado por arriba de la inflación, mientras que los fondos para las universidades están un 35% por debajo, indicó Alpa.

Por último, manifestó que están diseñando una nueva acción de protesta e informó que ya le comunicaron a la Ministra de Capital Humano la complejidad e incluso, la imposibilidad de tener un segundo cuatrimestre con dictado normal de clases.

MR