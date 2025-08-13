Será desde las 12 horas en La Rioja y Del Valle, con concentración previa a las 11 en la Facultad de Ciencias Sociales, para hacer carteles con las consignas:

*Bocinazo si apoyás a la docencia universitaria.

*Sin educación pública, no hay futuro.

*Con salarios de pobreza, no hay educación pública

También se repartirán folletos y leerán consignas con megáfono.

Recordemos que la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ratificó la medida hasta el viernes 15, que consta de un cese total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

MR