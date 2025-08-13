Visibilizan el paro universitario
La medida de fuerza se extiende por toda la semana, pero este jueves desde ADUNCE, el gremio de docentes de la UNICEN, realizarán un semaforazo en cercanías del campus universitario local.
Será desde las 12 horas en La Rioja y Del Valle, con concentración previa a las 11 en la Facultad de Ciencias Sociales, para hacer carteles con las consignas:
*Bocinazo si apoyás a la docencia universitaria.
*Sin educación pública, no hay futuro.
*Con salarios de pobreza, no hay educación pública
También se repartirán folletos y leerán consignas con megáfono.
Recordemos que la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ratificó la medida hasta el viernes 15, que consta de un cese total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo.
