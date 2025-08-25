El intendente fue recibido por directivos y el equipo docente del establecimiento, quienes mostraron su satisfacción por la finalización de las obras que mejoran sustancialmente las condiciones de infraestructura para los niños, los docentes y toda la comunidad educativa.

La obra de reforma comprendió un total de 224,50 m² y contempló la reubicación de la cocina, con mayor espacio de trabajo, almacenamiento y ventilación, y la construcción de cinco nuevos baños.

En cuanto a los sanitarios, se indicó que se realizaron dos baños para uso de adultos y tres baños infantiles (ubicados dentro de cada sala y en el pasillo).

Como parte de la obra, se cambiaron por completo las carpinterías de las aulas, se colocaron nuevos revestimientos y, junto con la construcción de los baños, se fabricaron nuevos muebles de guardado para las aulas.

Durante la recorrida por el establecimiento, el intendente estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña; la jefa regional de Educación, Marta Casanella; el presidente del Consejo Escolar, Ariel Rodríguez; el director de Gestión Territorial y el consejero escolar Leonardo Wagner.

Cabe recordar que la obra estuvo a cargo de la empresa Vigas y Bloques SRL por una suma de $71.195.175,80.

Dicha obra se enmarca en el Plan de Infraestructura Escolar, que comprende desde reformas integrales e importantes remodelaciones hasta construcciones totalmente nuevas, así como tareas de mantenimiento de instalaciones, pinturas, arreglos de veredas y trabajos de impermeabilización.