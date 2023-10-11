Extienden la atención del Tren Sanitario una jornada más
Permanecerá de de 9 a 14 horas en la estación ferroviaria de nuestra ciudad. Se realizan controles y actividades de promoción y prevención de la salud. Además estará presente Zoonosis.
Se brinda atención médica, obstétrica y odontológica. También se puede acceder a vacunación de calendario. También se colocarán implantes subdérmicos en el horario de 9 a 12 horas.
Asimismo, se realizan controles de glucemia y tensión arterial y se tendrá acceso a las prestaciones de los programas REMEDIAR y QUNITA en tu barrio.
En tanto, Zoonosis vacuna contra la rabia, entrega de antiparasitarios y da talleres sobre cuidado integral de mascotas.
El Tren Sanitario cuenta con equipamiento, tecnología e insumos, y está especialmente acondicionado con el objetivo de facilitar el acceso a las prestaciones sanitarias.