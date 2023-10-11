Se brinda atención médica, obstétrica y odontológica. También se puede acceder a vacunación de calendario. También se colocarán implantes subdérmicos en el horario de 9 a 12 horas.

Asimismo, se realizan controles de glucemia y tensión arterial y se tendrá acceso a las prestaciones de los programas REMEDIAR y QUNITA en tu barrio.

En tanto, Zoonosis vacuna contra la rabia, entrega de antiparasitarios y da talleres sobre cuidado integral de mascotas.

El Tren Sanitario cuenta con equipamiento, tecnología e insumos, y está especialmente acondicionado con el objetivo de facilitar el acceso a las prestaciones sanitarias.