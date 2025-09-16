La Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género presente en el aniversario

Asimismo, se realizó entrega de insumos al área de salud –folletería, copas menstruales y preservativos– al médico Alan Gauna de la unidad sanitaria de la localidad. En igual sentido, se entregó folletería a los referentes de educación de la localidad.

La Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género es un espacio de construcción colectiva que nuclea a organizaciones estatales, sociales y civiles que trabajan en el abordaje de las violencias, en corresponsabilidad con el resto de las instituciones que integran el circuito de atención integral. Su labor se centra en articular acciones, generar espacios de diálogo y diseñar estrategias comunes para el tratamiento de estas problemáticas desde una perspectiva integral y comunitaria.

Durante la jornada estuvieron presentes Guadalupe Barraza, en representación de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género; Laura Barraza y Alejandra Roldán, de la Comisaría de la Mujer y la Familia; Stella Pasquariello, por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN; María José Severo, por el Centro de Orientación Familiar (DGCyE); y Victoria Altavista y Lorena Saavedra, en nombre del Espacio de Diversidad Sexual y del Silencio del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Desde la Mesa Local destacaron que esta participación fue “una oportunidad para fortalecer el trabajo en red y seguir construyendo colectivamente una sociedad libre de violencias”.