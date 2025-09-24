Durante la jornada del miércoles hallaron los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían sido denunciadas como desaparecidas hace más de 5 días en La Matanza.

Almeida, referente de la izquierda local habló con el móvil de LU32 y dijo “convocamos en el día de hoy, como se está haciendo en distintos puntos del país y de la provincia, a encontrarnos nuevamente acá en el paseo en repudio y denunciando el triple femicidio de La Matanza. Después de más de cinco días de búsquedas se encuentran los tres cuerpos de las chicas, recordemos dos privas de 20 años, una pibita de 15, muy chiquitas”.

Yessica denunció que “en este contexto en donde tuvimos en Olavarría hace cuatro meses atrás un doble femicidio, donde vemos que los números en cuanto a femicidio y violencia aumentan y las tasas crecen, y es algo que está reflejado por todas las organizaciones y que se denuncia, vemos que el acceso a derechos es recortado de manera constante, vemos que el sostenerse hoy cada día es cada vez más difícil y una recurre a todas las estrategias que tiene para poder comer”.

Por último la referente feminista aclaró que “la respuesta que tiene el Estado, es la inacción, porque no les tomaron la denuncia el mismo viernes cuando las chicas desaparecieron, se tuvieron que esperar más de 24 horas para que le tomaran la denuncia a algo que es antiprotocolo. Hoy en día, si una persona desaparece, la denuncia debe ser tomada ni bien se hace la denuncia de desaparición y de esa manera activar todos los protocolos más en el contexto en el que estamos viviendo que sabemos que eso, que nos matan cada 30 horas”.