La referente explicó que “es un día que se estipuló en recuerdo del médico investigador que la identificó. Cuando hablamos de hepatitis hablamos de un gran grupo de enfermedades que inflaman el hígado”.

Hay tantas variedades como mitos al respecto, aunque se han desarrollado varias vacunas para inocular a la población y se recomienda un control anual con el médico de cabecera para detectar la presencia del virus a tiempo. “El uso de preservativo nos previene de un montón de infecciones” indicó la médica, haciendo hincapié en que cada vez es más bajo el uso de este método barrera ya que según menciona “se ve en consultorio cada vez más como causa principal de contagio”.

