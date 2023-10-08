NA - Uno de ellos era Rodolfo Fabián "Rody" Skariszewski, mientras que el otro fue identificado horas después como Abi Korin, quienes vivián en Israel desde hacía varios años.

Skariszewski, de 56 años, pertenecía al Movimiento Juvenil Sionista Hejalutz Lamerjav, y residía con su familia en el asentamiento Moshav Ovad, a unos 15 kilómetros de la frontera con Gaza.

Su muerte fue confirmada por su familia y también por la Cancillería, que a través de un comunicado expresó: "Lamentamos informar el fallecimiento de Rodolfo Fabián Skariszewski, compatriota que residía en Moshav Ohad, y enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos".

En tanto, Ricardo Skariszewski, señaló que "Mi hermano salió a la mañana a pasear con el perro, muy temprano. Y ya no volvió. Y no supimos mas nada de él hasta que el hijo, que vive en Tel Aviv y viajó en forma urgente, lo encontró muerto en el Moshav Ohad, el asentamiento donde vivía", expresó al portal Infobae.

Por su parte, un hijo de "Rody", Yhonatan Skariszsewski posteó en Facebook, junto a una fotografía donde se los ve juntos: "Hay cosas que son inexplicables, quien podia imaginar que esa era la última copa que tomamos juntos. Para siempre estaremos juntos, descansa padre querido".

En tanto, Korin vivía en el kibutz Holit, estaba divorciado y tenía tres hijos. Su padre, Moishe Korin, un referente de la comunidad judía en la Argentina, ya que fue director de cultura de la AMIA y también desempeñó diversas funciones en el club Sholem Aleijem.

Los ataques se iniciaron por la madrugada cuando milicianos de las Brigadas de Al Qasam, el brazo armado de Hamas, se infiltraron en varias localidades fronterizas con la Franja de Gaza.

Durante la cruenta ofensiva, 14 aldeas fueron arrasadas por los terroristas, que secuestraron a soldados y civiles.

Además, robaron un blindado militar israelí e incluso han derribado con retroexcavadoras parte de la valla de separación entre Israel y Gaza.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad israelí en la prensa hebrea, más de 200 israelíes murieron y 1.104 resultaron heridos durante la ofensiva de Hamás, aunque se estima una cifra superior.