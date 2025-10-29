NA - El cónclave se llevó a cabo en el Palacio de Planalto, en Brasilia, donde los integrantes del Ejecutivo trataban lo sucedido esta mañana, en el marco del operativo denominado «Contención», con la participación de unos 2.500 efectivos, y que derivó en un enfrentamiento casi sin precedentes.

El operativo se desarrolló en los barrios de Alemão y Penha, en la zona norte de Río, luego de más de un año de investigaciones.

Asimismo, y según informó la policía local, los fallecidos eran presuntos narcotraficantes que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad; además, perdieron la vida cuatro agentes, otros seis resultaron heridos y 81 delincuentes fueron arrestados.

Durante los allanamientos fueron detenidos Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, uno de los líderes regionales de la banda, y Nicolas Fernandes Soares, un operador financiero de Edgar Alves de Andrade, uno de los jefes del grupo.

Por otra parte, se espera que, al finalizar la cumbre en Planalto, el gobierno envíe una comitiva a Río de Janeiro para reunirse con el gobernador Cláudio Castro, quien se mostró crítico hacia la administración de Lula: «Río estaba solo durante el operativo», afirmó.