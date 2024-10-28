El Observador - La primera impresión fue de sorpresa y hasta de desconcierto. El partido más votado, que según las proyecciones de escrutinio estaba entre 43% y 44% no festejó y el que obtuvo el 27% celebró como si ya tuviera el gobierno asegurado.

El ánimo que había en el Frente Amplio previo a las elecciones albergaba las chances de que pudieran ganar en primera vuelta y lograr la mayoría parlamentaria en ambas cámaras, cosa que finalmente no pasó, al punto que las primeras reacciones fueron de cautela.

Los resultados confirmaron que no está el espíritu de cambio que se percibía hace cinco años pero también hubo un repunte del Frente Amplio que recuperó parte de los votos que había perdido en la pasada elección y queda un panorama mucho más ajustado hacia el balotaje que se dirimirá el 24 de noviembre en el que puede pasar cualquier cosa.