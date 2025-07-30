BBC - Las alertas y órdenes de evacuación se dieron para partes de Rusia, Japón, EE.UU., Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Las olas del tsunami generado por el sismo -que se produjo a 18km de profundidad- llegaron a la isla de Hawái y a la costa oeste de Estados Unidos.

Las alertas para Japón y Hawái ya fueron levantadas. En Colombia se bajó de alerta a "recomendación".

En Crescent City, al norte de California, se registraron olas de 1,09 metros, según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis.

