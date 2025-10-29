NA - Las autoridades del estado de Río de Janeiro informaron el martes que al menos 64 personas, incluidos cuatro policías, murieron en los operativos, mientras que 81 resultaron detenidas.

En tanto, este miércoles los vecinos de Penha agruparon al menos 56 cadáveres en las calles, cubiertos con plásticos y telas.

Se esperaba una actualización oficial del balance de víctimas mortales, ya que todos los cuerpos hallados por la gente fueron trasladados a la plaza São Lucas por residentes que salieron a buscar a sus familiares desaparecidos tras el operativo, según informaron testigos en el lugar.

Los cadáveres encontrados durante la madrugada no estaban en el balance de víctimas mortales ofrecido ayer por las autoridades brasileñas, según informó este miércoles el secretario del primer ministro, el coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Los pobladores gritaban indignados “¡asesinos, asesinos!” y, cuando fueron interrogados por periodistas que llegaron desde Argentina, definieron el operativo como “una masacre”.

El despliegue de 2.500 policías en la megaoperación de este martes, que se centró inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretendía frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano.

El descomunal despliegue policial fue respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso lanzaron granadas desde drones sobre los agentes, según la crónica del medio español.

El Comando Vermelho es un grupo criminal que se dedica al tráfico de drogas y de armas, entre otras actividades ilícitas como el transporte ilegal; nació en 1979 en una cárcel de Río y se expandió a otros estados en los últimos años.

En territorio brasileño, solo lo supera el Primer Comando de la Capital (PCC), que tiene su base en São Paulo y es su rival más encarnizado.

El operativo policial tuvo lugar días antes de que Río de Janeiro albergue eventos mundiales relacionados con la cumbre climática de las Naciones Unidas conocida como COP30, incluyendo la cumbre mundial C40 de alcaldes que abordan el cambio climático y el premio Earthshot del príncipe Guillermo de Inglaterra.

La policía llevó a cabo con frecuencia operaciones a gran escala contra grupos criminales antes de grandes eventos en Río, ciudad que acogió los Juegos Olímpicos de 2016, la cumbre del G20 de 2024 y la cumbre de los BRICS en julio.