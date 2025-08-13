Sobre la ley, sin precedentes en la región, manifestó: “Fue un día histórico. La ley de muerte digna es garantista para el paciente como para el equipo médico”.

De igual manera, destacó que hubo un “apoyo muy importante de todos los partidos políticos.”.

Al referirse al alcance fue claro: “No es para extranjeros que quieran venir al país para la muerte asistida. Alcanza a personas mayores de edad, psíquicamente aptas, con patologías o enfermedades incurables y un deterioro importante que termine en la muerte”.

Al mismo tiempo, explicó que la muerte digna se aplicaría a través de “una inyección con determinados medicamentos”.

Asimismo, brindó detalles acerca del procedimiento a seguir, “la voluntad tiene que solicitarla el propio paciente. El médico tratante debe dar fe de su estado de salud y allí otro especialista debe hablar con el paciente y si coincide deberá presentarse con dos testigos, y allí acordar el día y lugar para la Eutanasia. También el paciente puede renunciar en algún momento al procedimiento si lo requiera”.

Finalmente contó que el porcentaje de aprobación fue de 75%.

JLR