Río de Janeiro se ha convertido en el escenario de una guerra urbana. Un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho (CV), la facción narco más poderosa de la ciudad, dejó más de 130 muertos.

Leticia Navarro, periodista brasileña en Río de Janeiro, dialogó con LU32 y caracterizó la situación como “trágica”. “Desde el día de ayer, cuando empezó el operativo de 2.500 policías que adentraron y se confrontaron con los narcotraficantes del Comando Vermelho en las favelas, tuvimos un desarrollo bastante trágico, donde la ciudad prácticamente se paralizó y el nivel de alerta se mantuvo hasta las 5 de la mañana.

“El confrontamiento entre narcotraficantes de bandas distintas es constante en Río de Janeiro. Allí está el Comando Vermelho; nació allí, sus líderes están reunidos y las órdenes parten de los presidios. Entonces la población ya está acostumbrada, y esto es una palabra fuerte de decir, pero no debería existir en verdad”, reflexionó.

“Es muy preocupante esto, y yo intenté definirlo como si fuera una metástasis criminal, porque cada criminal, cada líder que ha sido arrestado o eliminado, vuelve a ser reemplazado por otro. Se da una retroalimentación criminal. Es un efecto siempre constante de renovación, y esto no termina”, reflexionó respecto a la gran actividad criminal de la ciudad.

“La gente desaparecida son más de 100; los muertos son casi 130. En este sentido es como si estuviéramos todavía en una ciudad sitiada. Vamos a ver el desarrollo con la comitiva de Lula que fue enviada para negociaciones y ver cómo amanecemos, si volvemos de a poco a la normalidad y no tenemos que tomar una medida tan drástica”, finalizó.