Leo detalló que el pasado martes una funcionaria del Juzgado de Ejecución Penal con sede en General Alvear, llamó a su madre, se presentó y directamente le planteó el tema.

Manfestó que su madre quedó en shock tras recibir la comunicación, a la que calificó como ‘rara’, ‘sin tacto’.

El Dr. García relató cuál es el prontuario de Sallago. Consideró que nunca pudo ser rehabilitado luego de haber cometido violaciones y asesinatos, incluso antes del de Jennifer.

Esos antecedentes le juegan en contra, manifestó, pero cada vez que salió, mató, dijo. Y agregó que cuando ha sido liberado, lo fue por orden de la Justicia, por eso no se puede permitir una nueva incoherencia.

Aclaró que Sallago está habilitado a pedir la condicional, que por ley está sometida a dos evaluaciones: una psicológica y otra psiquiátrica, además de un informe del Servicio Penitenciario.

La familia Falcón aportará peritos de parte, adelantó García.

En otro punto del diálogo el letrado afirmó que Sallago tiene 77 años, con lo que queda habilitado por edad a pedir una morigeración de su prisión.

Señaló que por lo que saben, no tiene ningún problema de salud. Más allá de eso, declaró García, el pedido de la familia es para que se evite cualquier crimen que este hombre pueda cometer, porque ya ha sido liberado en ocasiones anteriores y ha vuelto a violar y asesinar.

Adelantó que planean una movilización, además de una petición pública en el sitio change.org.