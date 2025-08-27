“Nos encontramos en un limbo difícil de resolver"
Victoria Ferraiuelo, vecina olavarriense, profundizó sobre su caso, en el que atraviesa una dura experiencia junto a su hijo menor. Comentó su situación en primera persona y detalló los tiempos y procedimientos judiciales de dos países que mantienen la causa en la incertidumbre.
Inició el relato indicando que “hace varios años venimos con un juicio internacional. En el año 2017, viviendo en España y luego del divorcio con mi exmarido, comenzó un tiempo de violencia. Nuestro hijo tenía 18 meses cuando nos separamos. Entonces planificamos la vuelta y solo yo quise volver. Allí él empezó un proceso judicial donde pide la restitución de su hijo”.
“Me instalé nuevamente en Argentina, pero mi ex pretendía, a través de la justicia, que volviera el pequeño. Tanto Argentina como España decidieron que no era competente para ordenar que volviera el menor y ahora nos encontramos en un limbo que es difícil de resolver”, continuó, y explicó que el vínculo entre padre e hijo comenzó a mermar.
Sobre la parte emocional del niño dijo: “Creció con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar el día de mañana, porque vive con la constante situación atemorizante de tener que viajar o no. Es muy angustiante vivir así”.
En cuanto a la relación con los abuelos paternos dijo: “Siempre hubo una buena disposición al principio, pero todo fue tornándose muy complejo”.
Consultada sobre la legislación de la causa en Argentina dijo: “No existe una ley de violencia vicaria. Es muy nuevo. Tiene que ver con la violencia hacia los hijos con el objetivo de dañar a la madre. Aquí hay muchísimos casos, más de 20 por día. Hay en Salta, Santa Cruz y Mendoza”.
JLR