Cargó contra la instalación en los medios y la sociedad, del prontuario y de situaciones previas de Tamame.

Explicó que nada de todo eso incide en el hecho que se investiga.

De todas maneras, sostuvo que es un caso difícil de probar y esto se lo ha manifestado a la familia.

“Suididio u homicidio la responsabilidad es de la policía” aseguró Roldán.

También describió cómo debería desarrollarse una aprehensión.

“No hay en el expediente nada que diga que ese día se quiso suicidar” insistió Roldán.

Además, aclara las circunstancias previas que constan en la causa, en referencia a cómo se desarrollaron las acciones, según el testimonio de la ex mujer de Tamame.

Por último, Roldán cargó contra el accionar de la policía, que se mueve a las órdenes del Secretario de Seguridad (N. De R.: Elías Quintas) que baja las órdenes a los comisarios, que validan el accionar violento de los efectivos.

“Hay muchos que vienen pegando y faltando el respeto”, manifestó Roldán.

Solicitó indagar en las responsabilidades, porque no es lo mismo alguien que firma un libro de actas en la comisaría, que quien estaba de imaginaria, que quien le pateó la cabeza al aprehendido.

