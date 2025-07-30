En las últimas horas se le dio acceso al fiscal José Ignacio Calonje al expediente en digital y este jueves se estarán remitiendo los efectos y los papeles, según confirmaron fuentes judiciales a LU32.

La UFIE ya intervino en una causa similar, la ocurrida en la comisaría de Laprida en 2022, donde apareció el cuerpo de Daiana Abregú, que había sido detenida horas antes.

Cabe decir que los oficiales que habían sido imputados, fueron sobreseídos por la Justicia de Garantías, en este caso, con la firma de la Dra. San Román.

La UFI de Delitos Especiales de la Fiscalía General de Azul, interviene habitualmente en delitos donde hay sospechados o imputados, funcionarios del Estado.

MR