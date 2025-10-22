De la reunión de trabajo en conjunto participaron el Fiscal Federal Dr. Santiago Eyherabide, la Dra. María José Buglione (Fiscal Federal), el Dr. Lucas Moyano (Auxiliar Letrado de la Fiscalía Federal), y el Dr. Marcos Silvagni (Fiscal subrogante en la localidad de Tandil).

Acompañando al Fiscal General, asistió el Dr. Adrián Peiretti, Fiscal subrogante de la UFI N°22, especializada en la temática de estupefacientes.

En el mismo intercambio de información se proyectaron estrategias conjuntas en las investigaciones sobre el narcotráfico acordados en el espacio creado mediante la Ley 27.502, con el propósito de seguir trazando nuevos lineamientos entre ambos organismos que respectivamente conducen.

Durante la jornada se debatieron y analizaron los pasos y objetivos a cumplir en materia de persecución y represión del tráfico ilícito de drogas, haciendo hincapié además en otros temas penales que afectan a la región.

Se enfatizó en la falta de fuerzas de seguridad con las que se trabajará de manera conjunta y coordinada, a fin de evitar y combatir los delitos que aquejan esta jurisdicción.

Asimismo, se abordaron diversos temas de interés común, entre ellos:

La problemática del tráfico de drogas en el Departamento Judicial Azul.

La posibilidad de realizar, en conjunto con Universidades y Escuelas Secundarias, encuestas a docentes y alumnos sobre el consumo y la percepción social de las drogas.

La necesidad de analizar la competencia entre la Justicia Provincial y la Federal, proponiéndose generar una reunión con la Cámara Penal para coordinar criterios.

El uso y control de cámaras de seguridad privadas como herramienta de prevención y

apoyo a la investigación penal.

La preocupación por los recursos con los que cuenta, entre ellos principalmente Gendarmería Nacional en la zona.

La complejidad vinculada a la ocupación carcelaria derivada de las detenciones Federales en la zona, buscando estrategias conjuntas para su abordaje.