El acto fue presidido por la jueza María Inés Longobardi, quien tomó juramento en la ceremonia que se realizó en la sala de la Cámara Penal del Palacio de Justicia de Azul, ante una numerosa convocatoria.

A principios de este año fueron aprobados por el Senado bonaerense los pliegos con los nombramientos de los cuatro magistrados que se suman a otras designaciones para el Departamento Judicial de Azul, como la reciente de Martín Viceconte (Tribunal Oral en lo Criminal 1) y en otras dependencias judiciales con asiento en Tandil, como el tribunal laboral, la fiscalía juvenil y la defensoría penal.

Las designaciones llegan con el objetivo de cubrir algunos de los cargos que permanecieron vacantes en el Poder Judicial por más de tres años y por los cuales se hicieron numerosas gestiones desde el ámbito local.

Estas designaciones garantizan una mejora sensible en el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las estructuras funcionales vigentes, mientras se trabaja en la posibilidad de sumar nuevas y necesarias dependencias judiciales, como una segunda defensoría civil, entre otras.