La abogada local se refirió al por qué del divorcio y manifestó “hay muchos motivos, pero con el solo hecho que quiera divorciarse, ya lo puede hacer”.

Con respecto a quien toma la decisión dijo: “Puede ser unilateral, es decir, en caso que una sola parte quiera, se puede divorciar”

Al ser consultada por el tiempo que lleva el trámite, expresó que suele tardar unos mees y que el juez es quien finalmente lo determina.

JLR