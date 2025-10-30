Fuentes de la investigación confirmaron que la hipótesis principal indica que Blanco habría terminado con su vida el mismo viernes que se fue de su domicilio.

Por otro lado, ese mismo día en que tomó la drástica determinación, había sido denunciado por abuso sexual.

Continúa la investigación para determinar una causa fehaciente de la muerte, aunque se trabaja, principalmente, en un suicidio. La causa está caratulada como “Averiguación de causales de muerte”.

"Si sufrís violencia familiar y/o sexual, o grooming, llamá a la Línea 137 opción 1. Un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales del Programa Las Víctimas contra las Violencias atiende tu llamado o tu mensaje de WhatsApp y te brinda contención e información sobre tus derechos."