Funcionarios del Ministerio Público azuleño se capacitaron en fraudes digitales
El jueves pasado, encabezados por el Fiscal General Departamental Azul, Dr. Marcelo Sobrino, los secretarios letrados Dr. Facundo Sánchez de Olavarría y el Dr. Martín Dupuy de la localidad de Azul, fueron parte de una Jornada de “Riesgos Digitales y Alianzas Estratégicas: frente común ante nuevas amenazas”.
Dio inicio y bienvenida a la charla el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.
El encuentro reunió a referentes de todo el país del ámbito judicial, empresarial, académico y de seguridad para coordinar acciones contra el cibercrimen.
El evento fue organizado por la Cámara Fintech, los Ministerios Públicos Fiscales de distintas provincias, las fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y abordó problemáticas como el fraude digital, el uso indebido de criptoactivos, el juego clandestino online, las estafas express y las nuevas amenazas derivadas del uso de inteligencia artificial.
Los ejes temáticos que se trataron en dicha jornada:
* Prevención, detección y combate del fraude con inteligencia artificial.
* Investigaciones judiciales de delitos informáticos y económicos.
* Lavado de activos en el ecosistema fintech.
* Suplantación de identidad, deepfakes y ciberseguridad.
* Estafas mediante DEBIN y transferencias pull.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del panel “Trazando el Rumbo”, que reunió a todos los expositores para presentar conclusiones y proyectar acciones conjuntas de prevención, investigación y cooperación multisectorial.
La jornada se dio como un espacio clave para articular estrategias entre el sector público y privado frente a la creciente sofisticación del cibercrimen y los riesgos emergentes del mundo digital.
