Dio inicio y bienvenida a la charla el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

El encuentro reunió a referentes de todo el país del ámbito judicial, empresarial, académico y de seguridad para coordinar acciones contra el cibercrimen.

El evento fue organizado por la Cámara Fintech, los Ministerios Públicos Fiscales de distintas provincias, las fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y abordó problemáticas como el fraude digital, el uso indebido de criptoactivos, el juego clandestino online, las estafas express y las nuevas amenazas derivadas del uso de inteligencia artificial.

Los ejes temáticos que se trataron en dicha jornada:

* Prevención, detección y combate del fraude con inteligencia artificial.

* Investigaciones judiciales de delitos informáticos y económicos.

* Lavado de activos en el ecosistema fintech.

* Suplantación de identidad, deepfakes y ciberseguridad.

* Estafas mediante DEBIN y transferencias pull.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del panel “Trazando el Rumbo”, que reunió a todos los expositores para presentar conclusiones y proyectar acciones conjuntas de prevención, investigación y cooperación multisectorial.

La jornada se dio como un espacio clave para articular estrategias entre el sector público y privado frente a la creciente sofisticación del cibercrimen y los riesgos emergentes del mundo digital.

MR