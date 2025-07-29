Precisamente, solicitan que quienes “hubieren sido testigos del momento de la aprehensión del Sr. Gonzalo Ezequiel Tamame, hubieren videofilmado dicho acto en forma personal u otro acontecimiento vinculado con el traslado o alojamiento del nombrado en sedes policiales”, se acerquen a dar testimonial.

Aclaran que las filmaciones deben ser “originales y que no se trate de "reenvíos" que hubieren recibido de terceros o contase con ellas por haberlas extraído de medios de difusión, a fin de poder constatar su fidelidad”.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo de lunes a viernes en la sede de la Unidad Fiscal N° 4 de Olavarría, sita en calle Rufino Fal N° 2943.

En la comunicación además, se menciona que la causa, está con la carátula: “abuso de autoridad; severidades, vejaciones y/o apremios ilegales; incumplimiento a los deberes de funcionario público; omisión o retardo de actos de oficio y averiguación de causales de muerte”.

MR