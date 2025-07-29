La Fiscalía 4 solicita testigos de la aprehensión de Gonzalo Tamame
Desde la Unidad de Investigación que encabeza la Dra. Paula Serrano, remitieron un oficio a los medios de comunicación, donde piden que se acerquen quienes hayan estado en el momento o posean material fílmico, que colabore con la instrucción.
Precisamente, solicitan que quienes “hubieren sido testigos del momento de la aprehensión del Sr. Gonzalo Ezequiel Tamame, hubieren videofilmado dicho acto en forma personal u otro acontecimiento vinculado con el traslado o alojamiento del nombrado en sedes policiales”, se acerquen a dar testimonial.
Aclaran que las filmaciones deben ser “originales y que no se trate de "reenvíos" que hubieren recibido de terceros o contase con ellas por haberlas extraído de medios de difusión, a fin de poder constatar su fidelidad”.
Quienes quieran colaborar pueden hacerlo de lunes a viernes en la sede de la Unidad Fiscal N° 4 de Olavarría, sita en calle Rufino Fal N° 2943.
En la comunicación además, se menciona que la causa, está con la carátula: “abuso de autoridad; severidades, vejaciones y/o apremios ilegales; incumplimiento a los deberes de funcionario público; omisión o retardo de actos de oficio y averiguación de causales de muerte”.
MR