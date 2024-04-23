En un contexto sumamente emotivo y con una sala repleta de personas, este viernes al mediodía se llevó a cabo la tercera jura de matriculados y matriculadas del 2024 en la sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.

Al comienzo del acto, el Secretario del Consejo Directivo, Dr. Leandro Prat, expresó: “El hecho de que hoy esté la sala completa nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo por ustedes que van a van a iniciar hoy su vida profesional… Queremos abrir las puertas de nuestro Colegio, que a partir de ahora también es de ustedes, quienes iniciarán sus primeros pasos en esta profesión con todo el empeño y el cariño como lo hemos hecho cada uno de nosotros. Deseo que tengan el mayor de los éxitos en el desarrollo de sus carreras”.

Por su parte, la Presidenta del Colegio, Dra. María Fernanda Giménez, sostuvo: “En principio me gustaría reiterar que valoramos muchísimo los encuentros presenciales desde el Colegio, los que hoy nos permiten volver a encontrarnos todos pese a la creciente virtualización de actividades. De esta manera podemos compartir las problemáticas que tenemos para ejercer en nuestras localidades y compartir, en general, las experiencias de la profesión”.

En la misma línea, la Dra. Giménez enfatizó: “También quería invitarlos a involucrarse en la institución, porque nosotros somos dirigentes de paso y después quienes deben tomar las riendas son ustedes. En ese sentido, quería comentarles que más allá de las reuniones y actividades académicas que hacemos, también compartimos momentos de distención y camaradería por fuera de ellas, como en las Olimpiadas Deportivas, por ejemplo. Habitar esos espacios es importante no solo porque la experiencia es diferente, sino porque genera también sentido de pertenencia con nuestra institución”.

El C.A.A. les da la bienvenida a los nuevos matriculados y matriculadas:

De Olavarría juraron: Maitena Ayelén Busto, María Lucía Perglione, María Rosa Louge, Marina Isaz, Mercedes María del Huerto Nasello, María Eugenia Tosi, Diego Martín Schwindt, Joaquín Merlos, Mario Roberto Sánchez.

De Tandil juraron: María Martina Salituri Amezcua, Roberta Ricci, Nicolás Facundo Juri.

De Azul juraron: Dolores Gurruchaga, Sabrina Lucrecia Ramos, Esteban Álvaro, Tomás Adolfo Krasnapolski, Juan Manuel Gandolfo.

De Bolívar: Laura Patricia Corbalán, María Josefina Ballesteros.

De Benito Juárez: Martín Ulises Otero.