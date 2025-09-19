Comentó que la empresa farmacéutica afectada ‘tocó’ un enlace falso que simulaba un acceso a homebanking, desde donde sustrajeron dinero en pesos y dólares. Las credenciales ingresadas por la víctima fueron capturadas y utilizadas para transferir fondos a una cuenta en Escobar, que luego derivaron a otra billetera virtual.

“Con los pesos a través de esa plataforma, compran bitcoins. Esa moneda se puede distribuir, va a través de otros andariveles, de otros caminos a otras cuentas para borrar los rastros”, explicó Sobrino.

“Lo interesante acá es que sea lo más rápido posible cuando hay una ciberestafa, que se haga la denuncia rápido para poder bloquear el seguimiento de esta derivación que hacen los delincuentes de los fondos que les sustraen a la gente”, remarcó.

Además, señaló que las estafas digitales son cada vez más comunes y que muchas personas no denuncian: “Todos tenemos algún conocido que le ha ocurrido, pero no todos denuncian”.

En ese marco, reveló que se desarrollará el Programa Sarmiento, una capacitación continua en investigación de delitos informáticos para fiscales, secretarios y personal del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Azul. “La Fiscalía Especializada de Cibercrimen necesita profundizar en algunas causas que no es tan simple hacerlo. La idea es formar también a la gente de la Fiscalía Común para atender las ciberestafas normales”, señaló.

Finalmente, el fiscal destacó la importancia del caso y dijo que “cuando el delincuente convierte los pesos o dólares en criptomonedas y las trate de distribuir en otros lugares, nosotros podemos hacer un seguimiento”.