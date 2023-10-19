La Policía informó que ejecutó una orden del Tribunal Oral Criminal 2, a cargo de la Dra. Raverta, contra Álvarez que fue condenado en una causa caratulada como ‘Prueba ilegal de velocidad en concurso ideal con homicidio simple’.

La detención se dio en 25 de Mayo y Estrada, en la vía pública, y ahora quedó alojado en la Primera, esperando cupo para ingresar a una unidad del Servicio Penitenciario.

Álvarez, de 32 años actualmente, había sido condenado en primera instancia a 5 años de prisión y a diez de inhabilitación para conducir. Casación solicitó la revisión de la pena, que quedó en cuatro años y seis meses de prisión y nueve de inhabilitación para conducir.

Esta decisión se tomó en julio de este año, tras haberse llevado a cabo el juicio en abril del 2022, donde también se encontró culpables a Cristian Luis Elías Lomelino y Sebastián Maly, por el hecho ocurrido en octubre de 2017.