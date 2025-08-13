La especialista explicó que es “la base de la pelvis. Imaginate que si no tuviéramos piso pélvico, los órganos que están en la pelvis, se caen al piso directamente. Entonces entendiendo esto podemos comprender la función que tiene el piso pélvico, es el sostén de tus órganos internos, principalmente de los órganos que están en la pelvis. En las mujeres tenemos vejiga, útero y recto. En el hombre encontramos vejiga, próstata y recto también. Entonces es re importante la función del piso pélvico y tenemos piso pélvico todos, las mujeres, los hombres y los niños”.

En cuanto al trabajo, la kinesiologa especificó que “si no lo ejercitamos van a empezar a aparecer sintomatologías, ¿qué es lo que puede aparecer? Si la función es de orinar, de ir al baño, reproducción. Entonces estas cosas las tenemos todos, pero cuando hay alguna dificultad es cuando ya esto es un síntoma, es una disfunción. Nos reímos y se nos escapa orina, por ejemplo, tocemos o bailamos y se nos escapa orina, eso sería incontinencia de orina de esfuerzo, por ejemplo”.

Guillermina recibe consultas vía whatsapp al 2284-230398 o en instagram: https://www.instagram.com/lic.gui.ferreiradasilva?igsh=MTNvNnpkczNxYzBscw==

NB