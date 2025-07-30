¿Cuándo cobran los estatales bonaerenses? Calendario de Pagos
Los trabajadores del Estado bonaerense ya tienen confirmado el cronograma de pagos correspondiente a julio. Según informó la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires, los sueldos se depositarán entre este miércoles 31 de julio y el miércoles 7 de agosto, dependiendo del organismo al que pertenezca cada empleado.
DIB - El calendario establece que los primeros en percibir sus haberes serán los agentes de la Dirección de Vialidad, el OCEBA y el Instituto de la Vivienda. Como cada mes, los depósitos se realizarán de manera escalonada, y en esta oportunidad incluirán el segundo tramo del aumento salarial acordado en paritarias con el Gobierno de Axel Kicillof.
En mayo, los gremios que representan a estatales y docentes pactaron una suba del 10% a pagarse en dos tramos. El primero, del 6%, ya fue percibido en mayo, y el segundo, del 4%, comenzará a aplicarse con los salarios que se abonan esta semana. Las organizaciones gremiales ya anticiparon que solicitarán una nueva convocatoria paritaria durante la primera quincena de agosto.
Por otro lado, los últimos en cobrar serán los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP), que recibirán sus haberes el viernes 7 de agosto. También se informó que los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) cobrarán según el calendario de su propia jurisdicción.
Calendario de pago por sector
Jueves 31 de julio
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
Viernes 1° de agosto
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Lunes 4 de agosto
Ministerio de Salud
Caja de Policía
Miércoles 5 de agosto
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaría General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Ministerio de Desarrollo Agrario
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Ministerio de Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Autoridad del Agua
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
Comisión Provincial por la Memoria
Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
Ente Administrador Astilleros Río Santiago
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
Poder Legislativo
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
Jueves 6 de agosto
Poder Judicial
Viernes 7 de agosto
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)
SIP