DIB - El calendario establece que los primeros en percibir sus haberes serán los agentes de la Dirección de Vialidad, el OCEBA y el Instituto de la Vivienda. Como cada mes, los depósitos se realizarán de manera escalonada, y en esta oportunidad incluirán el segundo tramo del aumento salarial acordado en paritarias con el Gobierno de Axel Kicillof.

En mayo, los gremios que representan a estatales y docentes pactaron una suba del 10% a pagarse en dos tramos. El primero, del 6%, ya fue percibido en mayo, y el segundo, del 4%, comenzará a aplicarse con los salarios que se abonan esta semana. Las organizaciones gremiales ya anticiparon que solicitarán una nueva convocatoria paritaria durante la primera quincena de agosto.

Por otro lado, los últimos en cobrar serán los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP), que recibirán sus haberes el viernes 7 de agosto. También se informó que los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) cobrarán según el calendario de su propia jurisdicción.

Calendario de pago por sector

Jueves 31 de julio

Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda

Viernes 1° de agosto

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Lunes 4 de agosto

Ministerio de Salud

Caja de Policía

Miércoles 5 de agosto

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaría General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Autoridad del Agua

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Comisión Provincial por la Memoria

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)

Ente Administrador Astilleros Río Santiago

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)

Poder Legislativo

Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Juan Vucetich

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Jueves 6 de agosto

Poder Judicial

Viernes 7 de agosto

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)

