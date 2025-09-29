Las declaraciones las dio al encabezar una conferencia de prensa junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Seguridad, Javier Alonso.

“El narcotráfico es un delito complejo, internacional, que atraviesa fronteras y no reconoce diferencias interjurisdiccionales: para enfrentarlo se requiere una estrategia seria, nacional, que esté acompañada por inversión en medios, tecnología y agentes”, señaló Kicillof y añadió: “Necesitamos que se articule un trabajo a nivel federal que debe estar encabezado por el presidente; le pido, una vez más, que convoque a todos los gobernadores para el armado de una mesa nacional que permita abordar un problema que afecta a toda la Argentina”.

En ese marco, el gobernador afirmó: “Asumimos el compromiso de seguir trabajando hasta que haya justicia para las víctimas y sus familias, encontrando a los responsables y castigándolos con toda la severidad del caso”.

Al respecto, Alonso sostuvo: “Tras un fuerte trabajo de inteligencia policial, logramos descubrir toda una trama de narcotráfico que estuvo expresamente planificada”. “Se han acercado muchas personas para brindar información: sepan todos aquellos que puedan aportar más datos que van a contar con toda la seguridad que necesitan”, añadió.