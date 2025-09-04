El candidato a senador por el espacio Potencia dialogó con LU32 sobre el final de la campaña con vistas a la elección del próximo domingo y sostuvo que hay “un montón de bonaerenses comprometidos con sus distritos con su provincia queriendo transformar una realidad que nos viene interpelando” y sostuvo que “hace mucho tiempo que la política nos viene golpeando la realidad”.

Por otro lado, mencionó que “hay gente que quiere una transformación que está cansada de la mentira que está cansada de del verso de los negocios en la política de llevar a los parientes”.

Pedro Vigneau afirmó que “estamos en una provincia que tendría que ser una maravilla en una sección electoral y como dije la otra vez que es más grande que la provincia de Tucumán y que tiene una potencialidad increíble y sin embargo seguimos estancados y en muchos aspectos yendo para atrás”.

El candidato a senador provincial manifestó que en “la provincia de Buenos Aires el agro está abandonado. Cuando uno ve lo que es el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario en relación a otros este a otros presupuestos es lamentable”.

“Sabemos la importancia que tiene el agro para la Argentina, la provincia de Buenos Aires es la más importante en cuanto al aporte y podría ser mucho más si no tuviésemos los palos en la rueda que tenemos”, afirmó.

"Quiero ser el representante en la Legislatura para poner arriba de la mesa las cosas que le puedan generar una vida mejor a la familia y son cosas como el desarrollo, no es el Estado que me promete que me va a traer una bolsa de comida o el cordón cuneta”, afirmó.

