Manifestó que “en la primera audiencia no hubo propuesta salarial. Este viernes nos ofrecieron un1,6% de aumento salarial de agosto y 1,6% para octubre. Por supuesto que la rechazamos por ser insuficiente. Ahora quedamos a la espera de una nueva convocatoria para la semana próxima”

En cuanto a la situación inflacionaria dijo “a lo largo del 2025, hemos superado el proceso de inflación. Pero a los trabajadores del Estado no les alcanza para llegar a fin de mes. Frente a esto, discutimos un nuevo aumento. Que el gobierno haga un nuevo esfuerzo. Milei es el enemigo de la clase trabajadora”, sentencio.

En otro aspecto detalló “tenemos alrededor de quince mil becarios en salud y pedimos que esos trabajadores pasen a planta permanente para una estabilidad laboral”.