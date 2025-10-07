La final de los Juegos Bonaerenses será en Mar del Plata desde el 13 al 18 de octubre. Todas las competencias deportivas y culturales conocerán a los ganadores a lo largo de la próxima semana.

“Más allá de los resultados deportivos, estar allá compartiendo con chicos de las distintas ciudades de la provincia, con adultos mayores y demás, crea un evento muy, muy lindo. Y creo que se ha sostenido por decisión política a lo largo del tiempo, más allá de los gobiernos”, celebró Cardozo.

“Los bonaerenses ya han logrado transformarse en una política de Estado y me parece que esto le hace muy bien a la Provincia porque los Juegos son como la iniciación que tiene el deporte argentino a cosas muy positivas. Y es, además, una oxigenación en una edad que está buena, porque tanto para los adultos mayores como para los chicos y las chicas, son buenos momentos para oxigenarse”, destacó el subsecretario.

En sintonía, el subsecretario de Deportes bonaerense destacó la importancia del trabajo de los municipios tanto en temas presupuestarios como en temas logísticos:

“Los 135 municipios, más allá de los colores políticos y demás, en esto se toma una decisión de Estado y todos participan y se hace con un esfuerzo compartido en lo presupuestario, pero también al mismo tiempo en lo logístico”, reconoció.

“Entonces hay como un brazo armado muy grande por parte de los bonaerenses en cada uno de los municipios, en donde nos ayudamos, nos colaboramos, tanto para la organización como sí también para la decisión final de quiénes son los que van atravesando las distintas etapas. Pero ahí quiero poner en valor esto, pues es una parte estratégica y central de los Juegos, que no podrían llevarse adelante si no está la alianza estratégica con los municipios, que hacen un esfuerzo en la instancia local, la instancia regional, pero también hacen un esfuerzo en la etapa final”, expresó Cardozo.

“Por ejemplo, en Olavarría, que son casi 400 los finalistas que han llegado a Mar del Plata, hay un esfuerzo de la provincia de Buenos Aires para tener alojamiento, la gastronomía y demás, pero también hay un esfuerzo del municipio, de la comuna, que pone lo suyo para que tengan las condiciones necesarias, porque son los 400 atletas o competidores que llegaron a la final, pero además están sus acompañantes, están los profes, los coordinadores; hay una gran logística alrededor de los Juegos Bonaerenses que hace que tengan buenos resultados”, concluyó Cristian Cardozo, subsecretario de Deportes de la Provincia.