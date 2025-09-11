El funcionario explicó que, de los 17 millones de habitantes de la provincia, dos millones son contribuyentes del impuesto.

De estos, un millón trescientos mil están adheridos al régimen simplificado, por lo que no verán modificado en nada el actual esquema que los alcanza.

En conclusión, afirmó, son 700.000 bonaerenses los que se verán impactados por la medida.

Reiteró que no se gravan los envíos, sino la recepción de dinero en esas cuentas de estas 700.000 personas.

La mejor forma de saber si uno va a estar alcanzado por la medida es establecer qué sucede con las cuentas que actualmente tiene esa persona en los bancos.

Si en las cuentas corrientes o cajas de ahorro actuales se realizan retenciones, esa misma conducta habrá con las cuentas virtuales.

Como recomendación, Gosman sostuvo que, si alguien no está adherido al régimen simplificado siendo monotributista, lo haga para evitar este tipo de problemas.

Al ser consultado por el impacto en los precios de la medida, descartó que pueda haberlos, ya que la mayor parte de la economía está registrada y es ese sector el que define los precios.

“Los precios no los fijan ellos, los fija la mayoría de los contribuyentes que cumplen”, sentenció.