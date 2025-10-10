DIB - “Varones que se cuidan” es una propuesta destinada a promover el cuidado integral de la salud masculina. El objetivo es prevenir enfermedades, incorporar hábitos saludables, fortalecer los vínculos con la familia y el entorno, y fomentar que los varones tomen decisiones informadas sobre su propio cuerpo.

Muchas veces, por cuestiones culturales o por falta de información, los hombres acuden al sistema de salud recién ante la aparición de síntomas. En este sentido, la campaña anunciada por la cartera del ministro Nicolás Kreplak busca revertir la tendencia y concientizar sobre la importancia de los controles preventivos.

Cabe destacar que, en la Argentina, los varones presentan un mayor porcentaje de muertes por lesiones de causas externas en comparación con las mujeres, lo que refuerza la necesidad de promover medidas de seguridad y autocuidado.

La iniciativa también pone el foco en relaciones sin violencia y en los cuidados de la familia y el hogar, incluyendo el acompañamiento durante el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza y la distribución equitativa de las tareas domésticas.

Los ejes de la campaña “Varones que se cuidan”

• Prevención y detección temprana de infecciones de transmisión sexual (ITS), cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes.

• Atención integral de la salud mental, abordaje de consumos problemáticos, apuestas y uso excesivo de dispositivos digitales.

• Cuidados en la vida cotidiana, como la prevención de caídas y de accidentes laborales, domésticos, deportivos, por consumo o de tránsito.