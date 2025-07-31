Agosto viene con aumento en las Tarifas de Luz
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó una nueva actualización de las tarifas eléctricas para todas las distribuidoras provinciales. Los nuevos valores comenzarán a regir para los usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y cooperativas eléctricas. El aumento incluye el traslado de precios mayoristas definidos por Nación y una actualización transitoria de los costos locales de distribución.
DIB - El impacto general en las facturas será de un 1,4% promedio, aunque varía según el nivel de ingreso y el consumo.
Los nuevos valores por segmento quedarán dispuestos de la siguiente manera:
- Nivel 1 (altos ingresos): el cargo fijo ascenderá a $ 3.830,73 y el variable será de $ 117,83 por kWh.
- Nivel 2 (bajos ingresos): el cargo fijo será de $ 2.935,14 y el variable por kWh ascenderá a $ 63,88.
- Nivel 3 (ingresos medios): deberán abonar un cargo fijo de $ 3.138,18 y el variable será de $ 76,11.
Entonces, para los N1, se estima una suba del 4% al 6%. Por ejemplo, en el área de EDELAP el cargo fijo pasa de $ 3.610 a $ 3.830 y el cargo variable sube de $ 113,19 a $ 117,83 por kWh.
De esa manera, un usuario N1 con consumo medio abonará alrededor de $ 40.270. Y un usuario N2 (bajos ingresos) pasará de $ 25.300 a $ 25.700.
En tanto, los niveles N2 y N3 tienen un consumo subsidiado hasta un tope de 350 KWh/mes, en el primer caso, y 250 KWh/mes, en el segundo. Estas cifras se duplican en el caso de residir en las consideradas “Zonas frías”.
Modificaciones y actualizaciones
Según la resolución oficial, la modificación incorpora los nuevos precios mayoristas de energía y potencia definidos por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución 281/2025, junto con una reducción escalonada de las bonificaciones vigentes para los segmentos de menores ingresos.
A su vez, se introduce una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD) y otros componentes tarifarios como el Cargo por Transición Tarifaria (CTT), el Sobrecosto de Generación Local (SGL) y el Agregado Tarifario.
El ajuste también contempla condiciones específicas para las zonas incluidas en el régimen de “Zona Fría”, definido por la ley 27.637, con consumos base diferenciados para los niveles 2 y 3 de usuarios residenciales.
Además, se aprobaron tarifas especiales para clubes de barrio y pueblo, y se fijaron valores para la energía inyectada por usuarios-generadores en el marco del programa de generación distribuida domiciliaria.
El nuevo esquema se enmarca en la continuidad de la emergencia energética declarada por el Gobierno nacional, y en el avance hacia una segmentación de subsidios “más justa y eficiente”, según argumenta la resolución.
SIP