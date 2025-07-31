DIB - El impacto general en las facturas será de un 1,4% promedio, aunque varía según el nivel de ingreso y el consumo.

Los nuevos valores por segmento quedarán dispuestos de la siguiente manera:

Nivel 1 (altos ingresos): el cargo fijo ascenderá a $ 3.830,73 y el variable será de $ 117,83 por kWh.

Nivel 2 (bajos ingresos): el cargo fijo será de $ 2.935,14 y el variable por kWh ascenderá a $ 63,88.

Nivel 3 (ingresos medios): deberán abonar un cargo fijo de $ 3.138,18 y el variable será de $ 76,11.

Entonces, para los N1, se estima una suba del 4% al 6%. Por ejemplo, en el área de EDELAP el cargo fijo pasa de $ 3.610 a $ 3.830 y el cargo variable sube de $ 113,19 a $ 117,83 por kWh.

De esa manera, un usuario N1 con consumo medio abonará alrededor de $ 40.270. Y un usuario N2 (bajos ingresos) pasará de $ 25.300 a $ 25.700.

En tanto, los niveles N2 y N3 tienen un consumo subsidiado hasta un tope de 350 KWh/mes, en el primer caso, y 250 KWh/mes, en el segundo. Estas cifras se duplican en el caso de residir en las consideradas “Zonas frías”.

Modificaciones y actualizaciones

Según la resolución oficial, la modificación incorpora los nuevos precios mayoristas de energía y potencia definidos por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución 281/2025, junto con una reducción escalonada de las bonificaciones vigentes para los segmentos de menores ingresos.

A su vez, se introduce una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD) y otros componentes tarifarios como el Cargo por Transición Tarifaria (CTT), el Sobrecosto de Generación Local (SGL) y el Agregado Tarifario.

El ajuste también contempla condiciones específicas para las zonas incluidas en el régimen de “Zona Fría”, definido por la ley 27.637, con consumos base diferenciados para los niveles 2 y 3 de usuarios residenciales.

Además, se aprobaron tarifas especiales para clubes de barrio y pueblo, y se fijaron valores para la energía inyectada por usuarios-generadores en el marco del programa de generación distribuida domiciliaria.

El nuevo esquema se enmarca en la continuidad de la emergencia energética declarada por el Gobierno nacional, y en el avance hacia una segmentación de subsidios “más justa y eficiente”, según argumenta la resolución.

