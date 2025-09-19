A propósito de ello, la legisladora expresó que “como médica sé que la salud no se limita a lo físico y/o biológico. Los acompañantes terapéuticos cumplen un rol esencial en la vida de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, discapacidad o salud mental, promoviendo autonomía, inclusión y, sobre todo, un acompañamiento humano”.

“Hoy se obtuvo un triunfo en el primer partido. Resta el segundo, que es la media sanción restante en el Senado y que luego el Poder Ejecutivo provincial promulgue y reglamente la ley. Con esto se pretende darle el marco normativo, la legitimidad y la protección que merecen. Es un paso clave hacia una salud más humana, integral y justa”, expresó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Por último, resaltó el trabajo en conjunto de colegas. “Fue importante el trabajo mancomunado, como debe pasar siempre pero no se da todo el tiempo. Agradezco a las diputadas y diputados que colaboraron, a los acompañantes terapéuticos que también aportaron y ahora le pido al Senado que, por favor, le pueda dar celeridad al proyecto para abrazar a muchos bonaerenses que necesitan mucho a esta gran cantidad de profesionales”.