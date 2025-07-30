En detalle, el 13 de agosto vence la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano (tanto Edificado como Baldío), el 9 de septiembre lo hará la cuota 4 del Impuesto a los Automotores, y el 13 de septiembre vencerán la cuota 3 del Inmobiliario Rural y del Impuesto Inmobiliario Complementario.

Prórroga

Según informó ARBA, durante el transcurso del año, y en el marco de la prórroga de la ley impositiva 2024 al no contar con una nueva ley 2025, el esquema impositivo bonaerense mantuvo sin aumentos los impuestos patrimoniales, a excepción de una actualización acumulada del 18%, aplicada en dos tramos (con las cuotas 2 y 3) para el Inmobiliario Urbano y el Automotor, acompañando la dinámica inflacionaria. Esa suba tomó como base los valores correspondientes al mes de febrero del año pasado. En el caso del Inmobiliario Rural, el incremento fue aún menor, apenas superior al 8%.

“El nivel de actualización aplicado a lo largo del año se encuentra, así, muy por debajo del índice de inflación acumulado en el período, que superó el 110%”, cierra el comunicado.

