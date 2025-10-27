Así quedó conformada la Cámara de Diputados
De acuerdo con el resultado de los comicios de este domingo 26 de octubre, la distribución de las bancas en la Cámara Baja nacional se verá modificada a partir de diciembre. La Libertad Avanza logró 17 de las 35 bancas disputadas en la provincia de Buenos Aires, mientras que Fuerza Patria obtuvo 16.
En estas elecciones legislativas nacionales el total de bancas en juego dentro de la Cámara de Diputados era de 127, es decir, la mitad de su composición.
En la suma de los 24 distritos que conforman la República Argentina, este domingo se impuso La Libertad Avanza con el 40,72% de los votos. En segundo lugar, con el 31,67%, se ubican Fuerza Patria y aliados. La diferencia es de casi 2 millones de votos, ya que el oficialismo sumó 9.314.147 votos, mientras que el peronismo solo 7.245.834.
En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, la cual representa el 37% del padrón, las bancas disputadas eran 35 en total. Con el triunfo del 41,45% en territorio bonaerense, La Libertad Avanza obtuvo 17 de esas bancas.
El oficialismo bonaerense, es decir, Fuerza Patria, obtuvo el 40,91% de los votos, lo que se traduce en 16 bancas de las mencionadas 35.
Del total de bancas en juego en la provincia, las últimas dos corresponden al Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), el cual se quedó con dos diputados.
Diputados electos por la provincia de Buenos Aires
La Libertad Avanza
- Diego Santilli
- Karen Reichardt
- Sebastián Pareja
- Gladys Humenuk
- Alejandro Carrancio
- Johanna Longo
- Alejandro Finocchiaro
- Miriam Niveyro
- Sergio Figliuolo
- Giselle Castelnuovo
- Álvaro García
- Florencia De Sensi
- Joaquín Ojeda
- Luisa González Estevarena
- Hernán Urien
- Andrea Vera
- Javier Sánchez Wrba
Fuerza Patria
- Jorge Taiana
- Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzmann
- Nicolás Trotta
- María Elena Velázquez
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U)
- Nicolás Del Caño
- Romina Del Pla (DIB)
¿Cómo quedó compuesta la Cámara de Diputados tras la elección legislativa?
Así se distribuirán las bancas a partir de diciembre de este año:
La Libertad Avanza: 80 bancas.
Peronismo (Fuerza Patria y PJ): 99 bancas.
PRO: 24 bancas.
Provincias Unidas: 8 bancas.
UCR: 6 bancas.
Izquierda: 4 bancas.
Encuentro Federal: 8 bancas.
UCR Disidente: 3 bancas.
Otros: 25 bancas.