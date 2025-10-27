En estas elecciones legislativas nacionales el total de bancas en juego dentro de la Cámara de Diputados era de 127, es decir, la mitad de su composición.

En la suma de los 24 distritos que conforman la República Argentina, este domingo se impuso La Libertad Avanza con el 40,72% de los votos. En segundo lugar, con el 31,67%, se ubican Fuerza Patria y aliados. La diferencia es de casi 2 millones de votos, ya que el oficialismo sumó 9.314.147 votos, mientras que el peronismo solo 7.245.834.

En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, la cual representa el 37% del padrón, las bancas disputadas eran 35 en total. Con el triunfo del 41,45% en territorio bonaerense, La Libertad Avanza obtuvo 17 de esas bancas.

El oficialismo bonaerense, es decir, Fuerza Patria, obtuvo el 40,91% de los votos, lo que se traduce en 16 bancas de las mencionadas 35.

Del total de bancas en juego en la provincia, las últimas dos corresponden al Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), el cual se quedó con dos diputados.

Diputados electos por la provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza

Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Johanna Longo

Alejandro Finocchiaro

Miriam Niveyro

Sergio Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

Florencia De Sensi

Joaquín Ojeda

Luisa González Estevarena

Hernán Urien

Andrea Vera

Javier Sánchez Wrba

Fuerza Patria

Jorge Taiana

Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzmann

Nicolás Trotta

María Elena Velázquez

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U)

Nicolás Del Caño

Romina Del Pla (DIB)

¿Cómo quedó compuesta la Cámara de Diputados tras la elección legislativa?

Así se distribuirán las bancas a partir de diciembre de este año:

La Libertad Avanza: 80 bancas.

Peronismo (Fuerza Patria y PJ): 99 bancas.

PRO: 24 bancas.

Provincias Unidas: 8 bancas.

UCR: 6 bancas.

Izquierda: 4 bancas.

Encuentro Federal: 8 bancas.

UCR Disidente: 3 bancas.

Otros: 25 bancas.