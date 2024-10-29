Según comunicó la entidad el Gobierno bonaerense convalidó ese porcentaje para el último bimestre del año mediante una comunicación que se conoció este martes.

Las autoridades bonaerenses habían autorizado a fines de agosto un cuadro tarifario que abarcaba los meses de septiembre (4,5%) y de octubre (4%).

Los cambios en el cuadro arancelario están justificados en los incrementos de los costos salariales de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, en el marco de las respectivas paritarias.



"Estos incrementos acompañan los valores que fijan las autoridades para los salarios de los maestros y profesores que se desempeñan en nuestros institutos. Pero este año, los establecimientos están afrontando con mucha dificultad los excesivos costos operativos, en especial los derivados de los servicios. Tenemos edificios y colegios que han recibido facturas tres y hasta cuatro veces más altas que meses anteriores. Las escuelas realizan un enorme esfuerzo para mantener la calidad del servicio educativo en este contexto", explicó el secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita.



La decisión oficial alcanza a casi 1,3 millones de alumnos matriculados en el sistema de enseñanza privado con subvención estatal de la Provincia de Buenos Aires.



Zurita remarcó también "el esfuerzo que realizan esas familias para poder seguir pagando las cuotas escolares". El dirigente recalcó que "la educación es el valor que más se busca preservar en los hogares", por eso resaltó la importancia del programa denominado "Vouchers educativos" que se puso en marcha este año y que se extendió hasta el final del ciclo lectivo para ayudar a las familias a afrontar los aranceles de la enseñanza privada.



La entidad manifestó su interés para que el mecanismo de ayuda se "consolide y se extienda a mayor cantidad de escuelas y familias " durante el ciclo 2025 para seguir apoyando a los padres y madres en el esfuerzo por sostener la educación de sus hijos. "Sería muy importante que el programa continúe e incluso se amplíe para el próximo ciclo lectivo" explicó Zurita.

